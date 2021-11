Ligue des Nations : Aurélien Tchouaméni a demandé à Fabregas de jouer l'espion avant France-Espagne

Aurélien Tchouaméni compte déjà un titre en équipe de France, après avoir remporté la Ligue des Nations le mois dernier, en venant à bout de l'Espagne (2-1) en finale. Il peut remercier en partie Cesc Fabregas, son coéquipier à Monaco. Dans un entretien accordé à L'Equipe Magazine, le milieu de terrain avait au préalable demandé quelques informations à l'ancien international espagnol (110 sélections, 15 buts), dont il est très admiratif, sur son futur adversaire.

«Quand tu es avec Fabregas à l’entraînement, avant tu le regardais à Barcelone et maintenant tu joues avec lui. (...) Si je lui ai pris sa place ? Non... Il a tout fait dans le foot. J’aime quand il me conseille même si on joue au même poste. Avant l’Espagne, je lui ai envoyé un message pour en savoir plus sur le leur jeu, comment aborder une finale. Il m’a donné plein de conseils » se félicite l'ancien Bordelais, dont l'avenir risque bien de s'écrire loin de Monaco dans un futur pas si lointain.