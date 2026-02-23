OM : Éric Chelle accusé de mensonge

Mercredi dernier, l’Olympique de Marseille a nommé Habib Beye à la tête de l’équipe première. Mais avant cela, le nom d’Éric Chelle, sélectionneur du Nigéria a aussi été cité du côté de la cité phocéenne. Une information à laquelle Ahmed Shuaibu Gara-Gombe, ancien président de la Fédération de football de l’État de Gombe, a dû mal à croire comme il l’a expliqué à Afrik Foot.

« Je ne pense pas que ce soit acceptable (qu’il prolonge avec le Nigéria, ndlr). Cet homme est venu au Nigeria uniquement pour embellir son CV. Je l’ai déjà dit, les Super Eagles sont trop importants pour Chelle. Ce sont les Super Eagles qui ont propulsé Chelle sur la scène internationale, et non l’inverse, et maintenant il veut nous faire chanter. J’ai lu ses exigences, elles sont ridicules. Pendant la CAN au Maroc, Chelle a inventé son histoire fantôme selon laquelle l’Algérie voulait ses services, puis l’histoire de l’Olympique de Marseille a suivi. S’il veut partir, qu’il parte. (…) Nous l’avons formé en tant qu’entraîneur. Nous l’avons rendu incontournable et maintenant, il veut nous faire chanter. Si nous conservons cet homme pour ce montant, le Nigeria le regrettera.» Le message est passé.