Thierry Henry sur Zinédine Zidane : «Dieu est arrivé»

Coéquipier de Zinédine Zidane en équipe de France entre 1997 et 2006, Thierry Henry ne peut que se réjouir de voir son ancien partenaire à la tête des Bleus. Dans l’émission Rothen s’enflamme ce jeudi sur RMC, l’ancien joueur du FC Barcelone et d’Arsenal a exprimé son bonheur de voir son ami réaliser l’un de ses plus grands rêves rêves.

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«Avoir pas loin de Dieu au niveau du foot chez nous, et je dis ça sans volonté de heurter les religieux, mais c’est quand même au niveau de Dieu pour nous dans le foot… L’avoir en équipe de France et voir ce qu’il peut apporter à cette génération que j’ai aussi pu côtoyer… Et on l’a déjà vu, on voit les gars parler et s’exprimer. On les a vus faire de grands yeux et c’est tout à fait normal parce que c’est quand même Zizou! Après il faut quand même avoir les résultats, il a déjà eu des résultats et il va falloir continuer. Donc, comme je le disais déjà pour DD, bonne chance! C’est bien aussi de voir Fabien Barthez. Ça faisait bizarre dans le bon sens de regarder les images de Clairefontaine et de voir Fabien Barthez, Zinédine Zidane… C’est beau. Et en même temps je me disais la même chose quand c’était DD. N’oublions pas non plus DD et ce qu’il s’est passé. Mais bon… Dieu est arrivé.»