Une star du MMA s’est fait voler des crampons offerts par un joueur du PSG
Mauvaise mésaventure pour Islam Makhachev. De passage dans le nord de l’Italie, le Champion de l’UFC a révélé sur ses réseaux sociaux avoir été victime d’un vol important, expliquant n’avoir conservé que son portefeuille et son passeport. Visiblement marqué, le Daghestanais n’a pas caché sa frustration, allant même jusqu’à exprimer son agacement vis-à-vis de ce voyage, sans toutefois préciser les circonstances exactes ni le lieu de l’incident.
The thieves really saw who the passport belonged to and returned it immediately 😭
(via @MAKHACHEVMMA)
Parmi les objets dérobés, un élément en particulier a retenu son attention : une paire de crampons offerte par… Khvicha Kvaratskhelia, joueur du Paris Saint-Germain. Très attaché à ce cadeau, Makhachev a lancé un message ironique aux voleurs, leur demandant de les lui restituer s’ils n’étaient pas amateurs de football. Malgré tout, le combattant a tenu à relativiser sur la situation, rappelant avec philosophie qu’il lui restait l’essentiel, notamment son tapis de prière.
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