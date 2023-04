PSG : Jérome Rothen donne le nom de sa priorité en attaque

Le mercato du Paris Saint-Germain s’annonce bouillant lors de la prochaine fenêtre des transferts. Outre le changement plus que probable d’entraîneur avec le départ de Christophe Galtier, les dirigeants parisiens souhaitent recruter plusieurs profils pour atteindre leurs objectifs dont la Ligue des Champions fait partie. Si un milieu de terrain est ardemment recherché, un attaquant pour venir soutenir Kylian Mbappé est également en ligne de mire. Et plusieurs noms reviennent avec insistance du côté du club parisien. Victor Osimhen, Harry Kane ou bien encore Randal Kolo Muani sont souvent cités comme des recrues potentielles pour la saison prochaine dans la capitale française. Jérôme Rothen a d’ailleurs donné son point de vue sur le mercato parisien sur les ondes de RMC. «On parle du numéro 9. La grosse déception, grosse désillusion Ekitike par rapport à l’investissement. Même si c’est un jeune joueur, n’empêche qu’il n’a pas donné satisfaction et que malheureusement je suis pas certain qu’ils veulent continuer avec lui et lui donner une seconde chance», a tout d’abord confié le consultant dans son émission Rothen s’enflamme avant de poursuivre sur la recrue parfaite selon lui.

«Moi je pars du principe que quand t’as l’opportunité de faire revenir un grand joueur, un excellent joueur, un jeune joueur, et encore il est pas si jeune que ça Kolo Muani, il a 24 ans, mais il démarre sa carrière depuis peu au très haut niveau. Il est international français, il est né en région parisienne, il y a des connexions qui se font forcément avec la tête d’affiche, c’est-à-dire Kylian Mbappé. Il faut faire en sorte que Kolo Muani soit là. S’il a envie, si c’est réciproque, il ne faut pas s’en priver. Si le PSG a les moyens financiers de l’attirer, parce que ça va coûter quand même beaucoup d’argent», a lancé Jérôme Rothen avec conviction alors que les 100 millions d’euros demandés par l’Eintracht ne doivent pas être un frein pour lui : «si le PSG est capable de les mettre, il faut les mettre. Ils sont capables a priori de les mettre sur Osimhen ou sur Harry Kane, autant privilégier une piste française, un attaquant français. Tu vas remettre de l’identification au PSG parce que quand tu es né en région parisienne, je ne suis pas certain, surtout cette génération-là, qu’il soit pour l’Olympique de Marseille. Tu es vraiment ancré au Paris Saint-Germain. Tout ça fait que, en plus du talent du joueur, moi j’y vais sur Kolo Muani». Le message est passé.

