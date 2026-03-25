Cristiano Ronaldo Jr est en discussion pour rejoindre le Real Madrid

Cristiano Ronaldo Jr n’a pas choisi la facilité. Le jeune homme a décidé de faire carrière dans le football, lui qui doit avancer avec une étiquette qui lui colle à la peau et au maillot. Fils aîné de Cristiano Ronaldo, superstar mondiale et quintuple vainqueur du Ballon d’Or, le Portugais né en 2010 est sans cesse comparé à lui. Mais il fait avec. Son paternel aussi. C’est ce qu’il a avoué lors d’un entretien en 2024.

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«Il a déjà la pression d’être mon fils. Laissons-le faire ses propres erreurs, mais j’espère qu’à l’avenir, il pourra devenir un joueur professionnel. S’il ne devient pas joueur, il pourra peut-être exercer un autre métier, mais je le soutiendrai toujours. Nous ne pouvons pas mettre la pression sur nos fils parce que nous sommes célèbres.» CR7, qui rêve de jouer un jour avec lui, suit de près la carrière et l’évolution de son fils.

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Cristianinho se rapproche du Real Madrid

Après avoir fait ses gammes au sein des académies de la Juventus et de Manchester United, l’adolescent a suivi son père à Al-Nassr en Arabie saoudite. C’est le club où il est actuellement licencié. Mais cela ne devrait plus être le cas à l’avenir. Courtisé par plusieurs formations européennes ces derniers mois, dont Manchester United, la Juventus, Tottenham, le Bayern Munich, le Borussia Dortmund, le RB Leipzig, Hoffenheim, l’Inter, l’Atalanta ou encore Salzbourg, il a été approché par le Real Madrid.

Une information dévoilée par A Bola il y a quelques semaines. Ce mercredi, The Athletic assure qu’on est bien au-delà du simple intérêt pour Cristianinho. En effet, la publication révèle qu’il s’est entraîné hier au sein de l’académie du Real Madrid, en vue de signer là-bas très prochainement. L’international portugais U16 a été intégré avec les U16 de la Casa Blanca, qu’il pourrait rejoindre afin d’écrire son histoire avec peut-être autant de réussite que son père.