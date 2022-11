Hier soir, 25 joueurs et le staff de l’équipe de France sont arrivés à Doha, six jours avant leur premier match de Coupe du monde face à l’Australie. Et depuis ce matin, le 26e Tricolore les a rejoints.

La suite après cette publicité

Appelé par Didier Deschamps pour remplacer Christopher Nkunku, Randal Kolo Muani est arrivé ce matin à 5h30 à l’hôtel des Bleus. Pour rappel, l’attaquant de l’Eintracht Francfort se trouvait au Japon avec son club.