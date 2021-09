Bordeaux : Gérard Lopez satisfait du mercato

Avec huit arrivées, Gérard Lopez estime que Bordeaux a fait « un bon mercato même s'il aurait fallu un ou deux transferts de plus pour qu'il soit parfait. Mais il ne faut pas oublier qu'on est parti dans cette aventure il y a cinq semaines. On a ajouté de la qualité, de la concurrence et de la jeunesse. Financièrement, on s'y retrouve aussi », a-t-il déclaré, rapporte L’Équipe. « Avec le PSG, on a été l'un des clubs les plus actifs. »

La suite après cette publicité

Le président des Girondins regrette tout de même la non-venue de Mostafa Mohamed, à la suite d’un désaccord son club de Zamalek et Galatasaray où il avait été prêté la saison dernière : « le joueur était extrêmement triste, on est avec lui (...) On nous avait garanti qu'il n'y aurait pas de souci. » Côté départ, il pourrait y en avoir d’autres car le mercato n’est pas encore terminé dans des pays comme la Russie ou la Turquie, « mais pas dans un groupe restreint qui représente la colonne vertébrale de l'équipe. »