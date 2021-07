Euro 2020 : ce que l’UEFA va payer aux clubs français

Tous les clubs européens (environ 680) qui ont envoyé au moins un joueur en sélection à l’Euro se verront indemnisés par l’UEFA. Il existe trois catégories : 9 000 € par joueur et par jour pour les clubs de première division de sept pays (France, Belgique, Angleterre, Allemagne, Italie, Pays-Bas et Espagne), 3 000€ pour ceux des divisions inférieures, et 6 000 € pour les clubs des pays intermédiaires (Portugal, Russie…).

Par exemple le PSG, qui avait six joueurs présents à l’Euro (Kimpembe, Mbappé, Florenzi, Verratti, Sarabia et Danilo), se verra attribuer la somme de 1 656 000 €, rapporte L’Équipe. C’est un peu plus que Lille, qui avait un joueur de plus (Maignan, Celik, Yazici, Yilmaz, Fonte, R.Sanches et Bradaric) et qui touchera 1 404 000 €. Cela s’explique par la présence de la sélection italienne en finale, dont faisaient partie Marco Verratti et Alessandro Florenzi. Le club du FC Chambly, relégué en National, pourra lui bénéficier de 57 000 € d’indemnité grâce à son joueur Vlatko Stojanovski, sélectionné avec la Macédoine du Nord.