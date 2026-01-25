Menu Rechercher
Memphis Depay est pisté par deux clubs du Golfe

Par Santi Aouna - Chemssdine Belgacem
Memphis depay @Maxppp

Depuis septembre 2024, Memphis Depay évolue au Brésil. Sous les couleurs du Corinthians, l’attaquant néerlandais a connu de bons moments mais la fin est plus que jamais proche. Pisté l’été dernier par de nombreux clubs européens, l’ancien de l’OL pourrait bien partir cet hiver tant il est à la recherche d’un nouveau projet alors qu’il ne se plaît plus au Brésil.

Selon nos informations, plusieurs clubs du Golfe sont venus aux renseignements. Le club de Dubaï, le Shabab Al-Ahli, est intéressé par les services du meilleur buteur de l’histoire de la sélection néerlandaise. Le club d’Al-Wasl a formulé une offre. Pour le moment, cette proposition ne satisfait pas le joueur, qui en attend plus.

Pub. le - MAJ le
