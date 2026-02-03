Le Camp Nou en lice pour la finale de la Ligue des Champions 2029

Si le Spotify Camp Nou n’a pas encore achevé sa mue, le FC Barcelone voit déjà grand. Le club catalan a annoncé ce mardi sa candidature pour accueillir la finale de la Ligue des champions lors de la saison 2028-2029 dans son enceinte emblématique. Pour rappel, la rénovation complète du Spotify Camp Nou, plusieurs fois repoussée ces dernières années, devrait être achevée à l’horizon 2027.

« Le FC Barcelone exprime formellement sa volonté de participer, conjointement avec la mairie de Barcelone et la Generalitat de Catalogne, au processus initial de candidature pour l’organisation de la finale de la Ligue des champions 2029, en proposant la ville de Barcelone comme siège possible de l’événement et le Spotify Camp Nou comme stade proposé, sous réserve de l’homologation et de l’approbation correspondantes par l’UEFA, et avec le soutien de la Fédération royale espagnole de football (RFEF), en tant qu’hôte et coorganisatrice », indique le club catalan dans son communiqué.