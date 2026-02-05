Brésil : quels sont les concurrents d’Endrick pour la Coupe du Monde 2026 ?

Arrivé cet hiver du côté de l’Olympique Lyonnais sous la forme d’un prêt, Endrick (19 ans) a quitté le Real Madrid momentanément dans le cadre d’un défi, celui de disputer la Coupe du Monde 2026 avec le Brésil. Le natif de Taguatinga compte 14 capes avec le Brésil pour 3 buts mais n’a pas porté le maillot brésilien depuis le 26 mars 2025 et un match contre l’Argentine (défaite 4-1) où il aura disputé 45 minutes. Absent sur blessure en juin et septembre dernier, il n’avait pas été convoqué en octobre et novembre dernier puisqu’il ne jouait pas assez avec le Real Madrid (3 apparitions, 99 minutes).

«Oui, j’ai parlé avec lui en début de saison. Il était blessé, mais maintenant, il va bien, il est de retour et il doit réfléchir avec sa famille à ce qui est le mieux pour lui. Il doit discuter avec le club pour voir ce qui lui convient», avait d’ailleurs confié le sélectionneur Carlo Ancelotti dans un entretien pour Placar. Choisissant l’Olympique Lyonnais pour gratter du temps de jeu avec un prêt, il se donne les moyens pour retrouver la sélection. Avec les Gones, il compte déjà 5 buts en 5 matches et s’est parfaitement acclimaté au plan de jeu de Paulo Fonseca. Et cela semble payer puisqu’il aurait marqué des points et convaincu Carlo Ancelotti de le sélectionner en mars pour le dernier rassemblement avant la Coupe du Monde 2026 à en croire El Chiringuito.

Une douzaine de concurrents pour Endrick

Si tout semble bien se goupiller pour le moment pour Endrick, rien n’est acquis loin de là. En sélection brésilienne, les places coûtent particulièrement cher et Endrick dispose d’environ une douzaine de concurrents sérieux. Présents lors du dernier rassemblement, Joao Pedro (Chelsea), Vitor Roque (Palmeiras), Matheus Cunha (Manchester United) et Richarlison (Tottenham) partent avec un peu d’avance. Joao Pedro (24 ans) qui a connu un début de saison mitigé avec Chelsea monte en puissance depuis le Boxing Day. Il affiche d’ailleurs 3 buts lors des 3 derniers matches de Premier League des Blues. Pour Vitor Roque (20 ans), la saison reprend seulement avec Palmeiras et il a déjà marqué lors de la première journée contre l’Atlético Mineiro (2-2). Restant sur une belle saison avec 16 buts et 3 passes décisives en 33 matches de Série A, l’ancien du FC Barcelone sera dans la discussion. Même chose pour Matheus Cunha (26 ans) qui connaît une première saison intéressante avec Manchester United (6 buts et 2 passes décisives en 23 matches). L’ancien de Wolverhampton a l’avantage d’avoir un profil polyvalent qui peut lui permettre d’évoluer sur l’aile et en soutien de l’attaquant. Titulaire avec le Brésil depuis l’arrivée de Carlo Ancelotti, il a de l’avance sur ses deux rivaux.

Plutôt joker de luxe avec le Brésil, Richarlison (28 ans) est aussi un cadre de Carlo Ancelotti. Actuellement blessé, le joueur de Tottenham est sur une bonne dynamique puisque si son club connait des turbulences, lui tire son épingle du jeu (8 buts et 3 passes décisives en 31 matches). Outre ces quatre prétendants et Endrick, d’autres joueurs auront un coup à jouer pour figurer dans la liste brésilienne. Le premier nom qui vient à l’esprit est Gabriel Jesus (28 ans). Longuement blessé, l’attaquant d’Arsenal revient bien après sa rupture du ligament croisé (4 buts et 1 passe décisive en 15 matches). Attaquant le plus expérimenté du Brésil (64 capes, 19 buts et 13 passes décisives), il a déjà disputé la Coupe du Monde en 2018 et 2022. Néanmoins, sa dernière sélection date du 22 novembre 2023. Toujours en Premier League, Igor Jesus (24 ans) monte en puissance après des débuts timides à Nottingham Forest. L’ancien de Botafogo a surtout brillé en Ligue Europa (6 buts) et affiche 11 réalisations en 31 matches avec son club. Convoqué en octobre dernier, il sera dans la discussion, surtout s’il continue de régler la mire comme il le fait sur les dernières semaines.

Ce sera sûrement un peu plus dur pour Evanilson (26 ans). Pas convoqué depuis juillet 2024, le joueur de Bournemouth n’est pas vraiment dans les plans de Carlo Ancelotti et même s’il reste sur 3 buts lors des 5 derniers matches, cela semble moins évident. Chose différente pour Igor Thiago (24 ans), véritable révélation du championnat anglais. Auteur de 16 buts en 24 matches de Premier League, il réalise le meilleur bilan d’un brésilien sur une saison de Premier League alors qu’il reste plus d’un tiers de la saison. S’il a le désavantage de ne jamais avoir été convoqué, le joueur du FC Bruges est le buteur brésilien le plus régulier cette saison et il sera quoiqu’il arrive dans l’esprit de Carlo Ancelotti. Convoqué pour la première fois en septembre dernier, Kaio Jorge (24 ans) sort d’une saison canon avec Cruzeiro (26 buts et 9 passes décisives en 46 matches). L’ancien flop de la Juventus s’est totalement relancé au Brésil et peut profiter de cette nouvelle dynamique pour se frayer une place dans le groupe brésilien. Certains autres buteurs partent de plus loin à l’image de Rômulo (RB Leipzig), Rayan (Bournemouth) ou encore Marcos Leonardo (Al-Hilal) puisque ces derniers n’ont jamais été convoqués avec la Seleçao.