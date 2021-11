Leicester : Wesley Fofana pointe du doigt la différence entre le championnat anglais et français

Parti à Leicester il y a un peu plus d’un an, Wesley Fofana se remet d’une fracture du péroné subie en août dernier. À l’âge de 20 ans, le défenseur formé à Saint-Etienne s’est imposé chez les Foxes. Comme de nombreux joueurs partis en Angleterre, il a pointé du doigt la différence entre la Premier League et la Ligue 1.

« En France, à l'entraînement, on est plus dans la gestion des joueurs et à faire attention à ne pas se blesser », a-t-il déclaré dans un Space organisé par ActuFoot. « Arrivé en Angleterre, c’est de la conservation. L’intensité, elle est folle. Du contact, du contact, du contact (…) En Angleterre, ce n'est pas la même philosophie qu'en France. Le travail sur le terrain et en dehors, c'est vraiment un autre niveau. »