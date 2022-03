OL : Lucas Paqueta évoque son parcours

La suite après cette publicité

Présent en conférence de presse avec la Seleção, Lucas Paqueta est revenu sur sa trajectoire de ses débuts à Flamengo à cette saison à Lyon et en équipe nationale, en passant par l'AC Milan. Chaque nouvelle équipe a été une étape dans son évolution et le Brésilien a essayé d'engranger le plus d'expérience possible : «je pense que dans le parcours de tout athlète de football, on passe par des moments difficiles et heureux, dans un voyage d'évolution. A Flamengo, je suis venu pour me transformer en joueur. À Milan, j'ai eu des adversités, mais elles m'ont apporté de l'expérience et un peu plus de peau à porter dans les moments difficiles.»

Arrivé en septembre 2020 à Lyon, Paqueta savoure le moment actuel et espère pouvoir aider le Brésil à atteindre ses objectifs, comme il l'a expliqué dans des propos retranscris par Globoesporte : «à Lyon, je me suis trouvé très bien, cela a fait une différence de revoir des amis et de rencontrer Juninho, qui a été une personne fondamentale pour moi. J'ai beaucoup de choses à améliorer et à apprendre, et je suis content de ce que je fais maintenant, parce que je suis bien à Lyon et que je joue mon rôle en équipe nationale. J'espère faire de mon mieux pour aider la Seleção également.»