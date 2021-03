Séville : Diego Carlos discute pour prolonger

Arrivé à Séville au mercato estival de 2019 en provenance du FC Nantes, Diego Carlos est rapidement devenu un titulaire en Andalousie. Le défenseur brésilien de 28 ans forme une belle paire avec Jules Koundé, et alors que son coéquipier français pourrait quitter le club cet été, l’ancien Nantais pourrait lui prolonger.

Au cours d’un entretien avec le journal AS, Diego Carlos a évoqué une possible prolongation de son contrat, qui prend actuellement fin en 2024. «Séville c'est ma maison, je suis très heureux avec le club et les fans. C'est vrai que j'ai parlé avec Monchi et Séville et je pense avoir fait du bon travail. Nous allons voir ce que nous allons faire, si nous pouvons trouver un accord», a-t-il expliqué. Avec la prolongation du Brésilien, Monchi et les dirigeants sévillans s’assureraient de conserver au moins un défenseur.