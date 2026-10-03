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Ligue 1

Le PSG vient de payer 3,3 M€ à Braga

Par Max Franco Sanchez
1 min.
OM PSG @Maxppp

La presse portugaise vient de dévoiler une information assez intéressante sur le mercato du PSG. Effectivement, les Parisiens viennent de payer 3,3 millions d’euros à Braga, autre club de la galaxie QSI. Pour recruter un joueur ? Pas vraiment. Les décideurs parisiens ont déboursé ce montant pour aovir un droit de préférence sur l’avenir de Mario Dorgeles, milieu de terrain ivoirien du club portugais de 22 ans.

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Abola indique ainsi que grâce à ce versement, le PSG aura la priorité sur un éventuel transfert du joueur, qui avait coûté 11,5 millions d’euros aux Portugais il y a un peu plus d’un an. Si le média ne donne pas plus de détails, on peut par exemple imaginer que Braga sera obligé de prévenir le club de la capitale de toute offre ou toute approche réalisée pour l’Ivoirien.

Pub. le - MAJ le
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