Les supporters de Braga ne veulent pas du Qatar !

On a connu meilleur accueil. Déjà propriétaire du Paris Saint-Germain, Qatar Sports Investments (QSI) a cette semaine annoncé avoir racheté 21,67% des parts du club de Braga. Une nouvelle à laquelle ont voulu réagir certains supporters de l'entité portugaise à l'occasion de leur rencontre face à la Saint-Gilloise en Ligue Europa Conférence (3-3) ce jeudi.

Une frange de ces derniers a ainsi déployé une banderole pour faire part de leur mécontentement. « Les esclavagistes qataris ne sont pas les bienvenus » pouvait-on ainsi lire sur cette dernière. Alors que le Qatar est acculé par de nombreuses polémiques, cette situation ne va pas leur permettre de redorer leur blason.

Banderole de contestation des supporters de #Braga à l’égard de la prise de participation mineure de Qatar Sports investments dans leur club:

« Qataris slavers are not welcome »#usgbsc pic.twitter.com/W23IvDS3Hy