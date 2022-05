Ben Foster va quitter Watford.

Relégué en Championship, Watford s'apprête à connaître une importante vague de départs lors du prochain mercato estival. Après six années passées chez les Hornets, le gardien Ben Foster n'a lui pas attendu l'été pour annoncer son départ.

Sur Twitter, le portier anglais de 39 ans a ainsi officialisé qu'il quitterait le club à la fin de la saison, sans préciser sa future destination. En 26 matches de Premier League, le portier anglais a encaissé 49 buts et réussi 4 clean sheets. Reste désormais à savoir si Foster rebondira rapidement dans une nouvelle écurie ou décidera, finalement, de mettre un terme à sa carrière.

The ups, downs, good, bad & ugly…it’s all part of the journey!



My time @WatfordFC is up, but a huge thanks for all the support & love Iv received from fans, players & staff in the 6 years with the club, it’s been a blast!



Looking forward to what next season will bring👌😘 pic.twitter.com/GCBuGsaI6b