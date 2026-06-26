Coupe du Monde 2026 : les deux premiers chocs des seizièmes sont connus !

La phase de groupes n’est pas encore terminée que la Coupe du Monde 2026 tient déjà deux affiches qui auraient largement eu leur place en quarts, voire en demi-finales. Grâce à leur succès face à la Tunisie (3-1), les Pays-Bas de Ronald Koeman ont assuré la première place du groupe F. De quoi logiquement se mettre dans les meilleures conditions pour la suite. Mais ils défieront le Maroc à Monterrey dans la nuit de lundi à mardi. Dans le même temps, le Japon a conservé sa deuxième place après son nul face à la Suède (1-1) et héritera d’un autre géant du football mondial, le Brésil. Deux confrontations XXL qui promettent un spectacle exceptionnel dès les seizièmes de finale.

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Ces deux affiches mettent surtout en lumière les limites du nouveau format à 48 équipes. Deuxième du groupe C avec sept points et invaincu, le Maroc est pourtant condamné à affronter les Pays-Bas, l’une des nations les plus régulières de l’histoire récente de la Coupe du Monde. Les Lions de l’Atlas paient simplement une moins bonne différence de buts que le Brésil. Une situation frustrante, tout comme pour les Oranje qui, malgré leur première place, ne pouvaient de toute façon pas hériter d’un meilleur troisième avec ce tableau. Même constat pour le Japon, auteur d’une phase de groupes solide et invaincue, qui se retrouve désormais face à la Seleção. À l’inverse, certaines sélections semblent avoir bénéficié d’un parcours bien plus clément, à l’image du Canada, deuxième de son groupe, qui croisera la route de l’Afrique du Sud, elle aussi deuxième de sa poule.

Le choc Maroc - Pays-Bas attendu

Ces confrontations auront également une forte portée historique. Pour le Maroc, ce sera déjà le dixième match sur ses treize derniers en Coupe du Monde face à une sélection européenne. Depuis l’édition 2018, aucune nation n’a affronté autant d’adversaires issus du Vieux Continent que les Lions de l’Atlas. En face, les Pays-Bas poursuivent une incroyable série de quinze matches sans défaite dans la compétition (10 victoires, 5 nuls), un record dans l’histoire du Mondial. Mieux encore, les Oranje n’ont jamais été éliminés avant le stade des huitièmes de finale lors de leurs onze premières participations.

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L’autre choc entre le Brésil et le Japon s’annonce tout aussi passionnant. Les Samouraïs Bleus viennent de terminer une phase de groupes sans la moindre défaite (une victoire, deux nuls), une performance qu’ils ne réussissent que pour la deuxième fois de leur histoire après le Mondial 2002. Mais leur récompense sera immense : tenter de faire tomber une Seleção qui monte en puissance. Deux affiches de prestige, avec des prétendants crédibles au dernier carré et, déjà, des allures de finales avant l’heure.