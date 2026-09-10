Tout juste retraité, Ciro Immobile retrouve un poste

Un peu moins d’un moins après l’annonce surprise de sa retraite de footballeur, Ciro Immobile retrouve un poste. La fédération italienne de football a annoncé ce jeudi la nomination de l’ancien joueur du Paris FC à la tête de la sélection U16. «Confier à Ciro Immobile le rôle de leader de la délégation des moins de 16 ans, c’est placer aux côtés de nos jeunes un véritable modèle de ce que signifie porter le maillot bleu. Il ne s’agit pas seulement d’un champion d’Europe, mais d’un professionnel qui allie talent, dévouement et respect des règles », confie le président de la fédération italienne Giovanni Malago dans un communiqué.

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Ciro Immobile s’est également exprimé : «le moment est venu de rendre au football tout ce qu’il m’a apporté durant toutes ces années de carrière. Rejoindre les jeunes est une formidable opportunité : renouer avec le football et, surtout, leur transmettre mon expérience, sur et en dehors du terrain. Je suis convaincu que l’expérience est particulièrement précieuse lorsqu’on peut la partager avec ceux qui font leurs premiers pas avec la Squadra Azzurra. Je remercie le président Malagò pour cette opportunité : retourner à Coverciano sera un immense plaisir.» Immobile commencera son aventure avec une double-confrontation face à l’Espagne les 15 eet 17 septembre.