Coupe du Monde 2026 : la liste du Japon sans Minamino mais avec Nakamura

Les sélections établissent petit à petit leurs listes de joueurs pour la Coupe du Monde 2026. Ce vendredi, le sélectionneur du Japon, Hajime Moriyasu, a d’ailleurs dévoilé la sienne afin d’aller au Mondial avec des objectifs concrets (11 juin – 19 juillet). Et dans ce lot de 26, plusieurs absences majeures font surface. Takumi Minamino, touché par une rupture d’un ligament croisé du genou gauche en décembre, et Kaoru Mitoma, blessé aux ischios-jambiers, manquent bien à l’appel.

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Il y a tout de même deux joueurs évoluant en Ligue 1 qui figurent dans le groupe japonais. Le défenseur du HAC, Ayumu Seko, et l’ailier du Stade de Reims, Keito Nakamura, auteur d’un quadruplé sensationnel lors de la dernière journée face à Pau. Junya Ito, passé par Reims, aura également la chance de vivre le rêve américain. L’autre talent, Wataru Endo (Liverpool) figure aussi dans le groupe des Samouraï Blues. La sélection affrontera d’ailleurs les Pays-Bas, la Tunisie et la Suède dans le Groupe F.

La liste complète du Japon :

Gardiens : Z. Suzuki (Parme, ITA), Osako (Sanfrecce Hiroshima, JAP), Hayakawa (Kashima Antlers, JAP).

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Défenseurs : Sugawara (Werder Brême, ALL), Tomiyasu (Ajax Amsterdam, HOL), Itakura (Ajax Amsterdam, HOL), H. Ito (Bayern Munich, ALL), Watanabe (Feyenoord Rotterdam, HOL), Taniguchi (Saint-Trond, BEL), Seko (Le Havre, FRA), Y. Nagatomo (FC Tokyo, JAP), J. Suzuki (FC Copenhague, DAN).

Milieux : Endo (Liverpool, ANG), Sano (Mayence, ALL), Tanaka (Leeds, ANG), Kamada (Crystal Palace, ANG), Doan (Francfort, ALL), J. Ito (Genk, BEL), Kubo (Real Sociedad, ESP), Nakamura (Reims, L2).

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Attaquants : Ueda (Feyenoord Rotterdam, HOL), Ogawa (Nimègue, HOL), Shiogai (Wolfsburg, ALL), Y. Suzuki (Fribourg, ALL), Goto (Sint-Trond, BEL), Maeda (Celtic, ECO).