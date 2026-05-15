Coupe du Monde 2026 : la liste du Japon sans Minamino mais avec Nakamura
Les sélections établissent petit à petit leurs listes de joueurs pour la Coupe du Monde 2026. Ce vendredi, le sélectionneur du Japon, Hajime Moriyasu, a d’ailleurs dévoilé la sienne afin d’aller au Mondial avec des objectifs concrets (11 juin – 19 juillet). Et dans ce lot de 26, plusieurs absences majeures font surface. Takumi Minamino, touché par une rupture d’un ligament croisé du genou gauche en décembre, et Kaoru Mitoma, blessé aux ischios-jambiers, manquent bien à l’appel.
⚽️メンバー発表⚽️
𝗚𝗞
早川友基 鹿島アントラーズ🇯🇵
大迫敬介 サンフレッチェ広島🇯🇵
鈴木彩艶 パルマ・カルチョ🇮🇹
𝗗𝗙
長友佑都 FC東京🇯🇵
谷口彰悟 シントトロイデンVV🇧🇪
板倉滉 アヤックス🇳🇱
渡辺剛 フェイエノールト🇳🇱
冨安健洋 アヤックス🇳🇱
伊藤洋輝 バイエルン・ミュンヘン🇩🇪
瀬古歩夢 ル・アーヴルAC🇫🇷
菅原由勢 ヴェルダー・ブレーメン🇩🇪
鈴木淳之介 FCコペンハーゲン🇩🇰
𝗠𝗙/𝗙𝗪
遠藤航 リバプールFC🏴
伊東純也 KRCゲンク🇧🇪
鎌田大地 クリスタル・パレス🏴
小川航基 NECナイメヘン🇳🇱
前田大然 セルティック🏴
堂安律 アイントラハト・フランクフルト🇩🇪
上田綺世 フェイエノールト🇳🇱
田中碧 リーズ・ユナイテッド🏴
中村敬斗 スタッド・ランス🇫🇷
佐野海舟 マインツ05🇩🇪
久保建英 レアル・ソシエダード🇪🇸
鈴木唯人 SCフライブルク🇩🇪
塩貝健人 VfLヴォルフスブルク🇩🇪
後藤啓介 シントトロイデンVV🇧🇪
🏆キリンチャレンジカップ2026
🗓5.31(日) ⌚️19:25(予定)
🆚アイスランド代表🇮🇸
🏟国立競技場(東京)
📺日本テレビ系列にて全国生中継
📱DAZNにて無料ライブ配信
📱TVer
🌎𝗙𝗜𝗙𝗔 𝗪𝗼𝗿𝗹𝗱 𝗖𝘂𝗽 𝟮𝟬𝟮𝟲™⚽️🏆
𝗚𝗿𝗼𝘂𝗽 𝗙
⚔𝗠𝗗𝟭
🆚オランダ代表🇳🇱
🗓️6.15(月) ⌚️5:00(🇯🇵)
🏟️Dallas Stadium(アメリカ)
⚔𝗠𝗗𝟮
🆚チュニジア代表🇹🇳
🗓️6.21(日) ⌚️13:00(🇯🇵)
🏟Estadio Monterrey(メキシコ)
⚔𝗠𝗗𝟯
🆚スウェーデン代表🇸🇪
🗓️6.26(金) ⌚️8:00(🇯🇵)
🏟Dallas Stadium(アメリカ)
#最高の景色を
#SAMURAIBLUE #サッカー日本代表
Il y a tout de même deux joueurs évoluant en Ligue 1 qui figurent dans le groupe japonais. Le défenseur du HAC, Ayumu Seko, et l’ailier du Stade de Reims, Keito Nakamura, auteur d’un quadruplé sensationnel lors de la dernière journée face à Pau. Junya Ito, passé par Reims, aura également la chance de vivre le rêve américain. L’autre talent, Wataru Endo (Liverpool) figure aussi dans le groupe des Samouraï Blues. La sélection affrontera d’ailleurs les Pays-Bas, la Tunisie et la Suède dans le Groupe F.
La liste complète du Japon :
Gardiens : Z. Suzuki (Parme, ITA), Osako (Sanfrecce Hiroshima, JAP), Hayakawa (Kashima Antlers, JAP).
Défenseurs : Sugawara (Werder Brême, ALL), Tomiyasu (Ajax Amsterdam, HOL), Itakura (Ajax Amsterdam, HOL), H. Ito (Bayern Munich, ALL), Watanabe (Feyenoord Rotterdam, HOL), Taniguchi (Saint-Trond, BEL), Seko (Le Havre, FRA), Y. Nagatomo (FC Tokyo, JAP), J. Suzuki (FC Copenhague, DAN).
Milieux : Endo (Liverpool, ANG), Sano (Mayence, ALL), Tanaka (Leeds, ANG), Kamada (Crystal Palace, ANG), Doan (Francfort, ALL), J. Ito (Genk, BEL), Kubo (Real Sociedad, ESP), Nakamura (Reims, L2).
Attaquants : Ueda (Feyenoord Rotterdam, HOL), Ogawa (Nimègue, HOL), Shiogai (Wolfsburg, ALL), Y. Suzuki (Fribourg, ALL), Goto (Sint-Trond, BEL), Maeda (Celtic, ECO).
Randal Kolo Muani, Corentin Tolisso : les réactions fortes des oubliés de Deschamps et de l’Équipe de France
Nos dernières vidéos
Les plus lus
Randal Kolo Muani, Corentin Tolisso : les réactions fortes des oubliés de Deschamps et de l’Équipe de France
Explorer