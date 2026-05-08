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Real Madrid : Luis Figo pas surpris par la bagarre entre Valverde et Tchouameni

Par Matthieu Margueritte
Luis Figo @Maxppp

L’altercation entre Aurélien Tchouameni et Federico Valverde est sur toutes les lèvres. Présent à un événement d’une célèbre marque de piles, l’ancien merengue Luis Figo n’a pas échappé aux questions sur cet incident.

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«Ce qui s’est passé ne peut pas être considéré comme normal, cela ne devrait pas arriver, mais ce n’est ni la première ni la dernière fois que cela se produit. Je l’ai moi-même vécu. Gérer 30 personnes n’est pas facile et la frustration pousse souvent à commettre des actes qu’on ne devrait pas commettre», a déclaré le Portugais.

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