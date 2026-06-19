Coupe du monde 2026 : après Argentine-Algérie, la Fédération algérienne saisit la FIFA pour dénoncer l’arbitrage

L’entrée en lice de l’Algérie dans cette Coupe du monde 2026 a tourné au cauchemar. Opposés aux champions du monde en titre, les Fennecs se sont inclinés lourdement face à l’Argentine (3-0), portée par un Lionel Messi étincelant, auteur d’un triplé historique pour lancer la campagne de l’Albiceleste. Mais au-delà du résultat, c’est surtout l’arbitrage de l’arbitre polonais Szymon Marciniak qui fait polémique en Algérie.

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Selon TSA, la Fédération algérienne de football (FAF) a officiellement saisi la FIFA, estimant que plusieurs décisions ont lésé les Verts et influencé le déroulement de la rencontre. La principale contestation concerne une faute maladroite de Lionel Messi sur Aïssa Mandi. Les images largement relayées sur les réseaux sociaux montrent l’attaquant argentin écrasant le mollet du défenseur algérien. Ni l’arbitre ni l’assistance vidéo n’ont jugé nécessaire d’intervenir, une décision qui a provoqué une vague de réactions parmi les supporters algériens, certains estimant que Messi aurait du recevoir un carton rouge.

Deux erreurs d’arbitrage ciblées

La FAF aurait également signalé une autre action litigieuse survenue à la 74e minute. Le milieu argentin Alexis Mac Allister est accusé d’avoir donné un coup de coude à Ibrahim Maza. Touché au visage, le joueur algérien s’est écroulé sur la pelouse, sans qu’aucune sanction ne soit prononcée. Ces deux épisodes alimentent depuis plusieurs jours les débats sur les réseaux sociaux, où de nombreux internautes dénoncent une forme de clémence à l’égard de Messi et de l’Argentine.

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La FIFA n’a pour l’instant pas communiqué publiquement sur la requête de la FAF. Sur le plan sportif, l’Argentine a parfaitement lancé la défense de son titre grâce aux trois réalisations de Messi, devenu co-meilleur buteur de l’histoire de la Coupe du monde avec 16 buts. L’Algérie, de son côté, devra rapidement se remobiliser pour conserver ses chances de qualification dans le groupe J et sera prochainement opposé à la Jordanie.