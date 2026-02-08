L’AS Monaco retombe dans la crise !

On pensait revoir l’AS Monaco revigorée après son large succès contre le Stade Rennais le 31 janvier dernier (4-0). Mais depuis, les hommes de Sébastien Pocognoli sont retombés dans leur mauvaise passe. En Coupe de France, les Asémites ont été éliminés sur la pelouse de Strasbourg et laissaient ainsi passer leur meilleure occasion d’accrocher une place européenne. Ce dimanche après-midi, un court déplacement à Nice devait motiver le groupe, mais l’ASM est tombée dans le piège niçois.

En grande difficulté devant le but, l’OGC Nice n’a cadré que deux tirs, dont la meilleure était la transversale trouvée par Balogun (3e). Ce qui a clairement déplu à Sébastien Pocognoli après la rencontre : « le sentiment est frustrant. Offensivement, ce n’était pas assez. On n’a pas eu la justesse. Quand on joue au football, on crée des occasions. Quand on respecte les positions, on s’en crée. Mais quand on est stressé ou que les vieux démons reviennent, on perd le fil du match, on balance des longs ballons », a-t-il réagi sur Ligue 1+.

Pocognoli évoque des "vieux démons"

Avant d’être rejoint par Denis Zakaria : «c’est un peu une déception. On était venus ici pour prendre les trois points. Je pense qu’on n’en a pas fait assez en première période ». Au niveau comptable, Monaco reste 9e, à trois points des places européennes. Et l’entraîneur monégasque a confirmé que la pression était toujours présente. « On a une pression due aux résultats, mais c’est le football. Les joueurs se sont battus, c’est comme ça depuis 5 matchs», a-t-il expliqué, bien qu’il se soit réjoui de la qualité défensive de son équipe, qui a réussi quatre clean sheets sur les cinq derniers matchs.

Mais pour la suite, il faudra plus avant un calendrier compliqué composé d’un déplacement à Lens, en Ligue 1, entre le barrage de Ligue des Champions contre le PSG, avant la réception de Nantes. « Je n’ai pas hérité d’une équipe bâtie avec mes idées les plus profondes. Qu’on joue à 4 ou 5 derrière, il faut que toutes les positions soient remplies et par moment, il y a des manquements », a ajouté Pocognoli.