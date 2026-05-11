L’AC Milan plonge dans la crise au pire des moments !

Le climat autour de l’AC Milan a basculé dans l’hostilité bien avant le coup d’envoi de cette 36e journée. Avant même d’affronter l’Atalanta, les joueurs ont été accueillis par des sifflets nourris, particulièrement ciblés sur Rafael Leão, tandis que des banderoles hostiles fleurissaient dans les tribunes pour dénoncer le manque d’implication du vestiaire. Cette tension fait suite à une série catastrophique d’un seul but marqué en cinq matchs, laissant poindre le spectre d’un choc monumental : alors que la qualification en Ligue des Champions semblait acquise depuis des mois avec une deuxième place tout au long de la saison, le Milan s’effondre au pire moment, voyant ses concurrents fondre sur lui au classement de la Serie A après quatre défaites lors des cinq derniers matches de championnat.

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Finalement, ce dimanche, les Milanais ont concédé un nouveau revers face aux Bergamasques. Après la défaite, Massimiliano Allegri a tenté de justifier ce nouveau revers : «on a bien joué pendant dix minutes, puis on a encaissé un but dès la première occasion et on s’est effondrés. J’ai vu une bonne réaction en fin de match. Ce n’est pas un problème individuel ; la priorité, c’est l’équipe.» Malgré l’urgence, le technicien a voulu rester focalisé sur l’avenir : «ça ne sert à rien de parler de ce qui s’est passé jusqu’ici ; on ne peut rien y changer. Maintenant, il faut se concentrer sur le Genoa. La Ligue des Champions est-elle menacée ? J’ai toujours dit que ce n’était pas gagné d’avance… On a recommencé à marquer, c’est bon signe.»

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La sortie délirante d’Igli Tare

Le directeur sportif Igli Tare a pris le relais ensuite à la télévision italienne. Et sa sortie ne devrait pas calmer les rumeurs de tensions internes : «j’ai analysé le match avec le coach après la 90e minute. Nous devons rester concentrés sur les deux derniers matchs. La réaction dans le vestiaire était la bonne, maintenant il faut passer des paroles aux actes. Nous ferons peut-être une pause quelques jours avant le match contre le Genoa. Il manquait la tension nécessaire. Nous devons assumer nos responsabilités. Les supporters méritent une autre équipe.» Cette déclaration sonne comme un aveu d’impuissance face à un effectif qui semble avoir perdu le fil de sa saison.

Enfin, interrogé sur sa propre situation et les rumeurs de licenciement qui l’entourent, Tare a tenté de faire front malgré la tempête : « Suis-je sur la défensive ? Je n’en ai vu aucun signe. Suis-je concerné ? Je n’ai reçu aucun signal du club ; je me concentre sur mon travail. Si nous atteignons notre objectif, nous aurons fait du bon travail. Le reste, à savoir les spéculations, fait partie de notre métier. » Entre des joueurs conspués, un entraîneur contesté et une place en C1 qui vacille, le Milan aborde les deux dernières journées dans un état inquiétant, où seule une victoire contre le Genoa pourra éviter un séisme humiliant.