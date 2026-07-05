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Coupe du Monde

Équipe de France : le message lourd de sens de Kylian Mbappé

Par Allan Brevi
4 min.
Kylian Mbappé @Maxppp
Paraguay 0-1 France
winamax
1 12.0 N 6.75 2 1.22 bonus 100€

Dans un match particulièrement tendu face au Paraguay (0-1) en huitièmes de finale de la Coupe du Monde 2026, l’équipe de France a dû s’en remettre à un Kylian Mbappé décisif pour faire la différence. Longtemps bousculés par un adversaire rugueux et très accrocheur, les Bleus ont fini par obtenir un penalty que leur capitaine a transformé avec sang-froid, offrant ainsi la qualification pour les quarts de finale, qui se disputera face au Maroc. Une rencontre marquée par une forte intensité et un climat parfois électrique, qui n’a pas laissé le vestiaire français indifférent.

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Après la rencontre, Mbappé a affiché un mélange de soulagement et de provocation. Sur les réseaux sociaux, le capitaine des Bleus a publié une photo où il apparaît en pleine célébration, accompagnée d’un message simple mais lourd de sens. « Une journée au boulot… », a-t-il écrit sur Instagram après la rencontre. Une manière de répondre, à sa façon, à l’engagement physique paraguayen et aux tensions du match, tout en soulignant la capacité de l’équipe de France à s’adapter et à répondre présent dans un contexte hostile.

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