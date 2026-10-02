L’Italie est terrifiée par les Bleus de Zinédine Zidane

1 seule victoire italienne lors des 5 dernières confrontations face à la France, alors forcément, au moment de retrouver les Bleus, la prudence prévaut dans les rangs de la Nazionale. Les dernières années ont davantage creusé l’écart entre ces deux nations historiques, qui n’évoluent désormais plus dans les mêmes sphères. En conférence de presse ce jeudi, le sélectionneur italien Roberto Mancini n’avait pas de mal à reconnaître la supériorité de la France dans le football d’aujourd’hui.

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«La France est l’une des meilleures équipes au monde, c’est une équipe extraordinaire. Elle déborde de grands joueurs, ils ont Dembélé, Doué, Olise… on va tenter de s’en sortir comme on peut. La France est largement en avance par rapport à nous, mais ce match nous dira beaucoup de choses sur ce que nous pouvons donner et faire dans les prochains mois. Il faudrait que leurs joueurs tombent tous malades pour qu’ils soient moins forts. Mais on veut faire bonne figure et essayer de gagner», confiait le sélectionneur italien.

«Un combat entre David et Goliath»

Le défenseur de l’Inter Milan, Alessandro Bastoni, garde quant à lui de très mauvais souvenirs de sa dernière confrontation face à Ousmane Dembélé et Désiré Doué. «Vu comment ça s’est passé la dernière fois que j’ai joué contre eux (défaite 5-0 en finale de la Ligue des Champions 2025 face au PSG avec l’Inter Milan), je suis la dernière personne à qui vous devriez demander comment jouer contre Dembélé. Malheureusement, tout dans cette finale contre le PSG m’a marqué, c’était notre pire jour et leur meilleur. J’espère seulement que ça ne se passera pas comme ce soir-là. Nous affrontons deux des cinq meilleurs joueurs du monde. Il faudra une grande prestation collective.»

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La presse italienne se garde aussi de tout emballement après la victoire en Turquie (1-4), et sait que l’opposition face aux Bleus sera d’un tout autre calibre. Tuttosport parle du «test le plus difficile de cette trêve» et fait dans la métaphore : « ce sera un combat entre David et Goliath : la jeune Italie en quête de stabilité face à la redoutable équipe de Zidane, qui, même sans Mbappé, vaut encore 266 millions d’euros de plus. Sur le papier, le match semble inégal». Il Giornale ajoute : «l’équipe de France est l’équipe idéale au bon moment pour savoir quel est le potentiel de cette Italie», tandis que la Gazzetta dello Sport écrit : « l’écart entre les deux équipes nationales, qui figuraient autrefois parmi l’élite mondiale, s’est creusé. Dans l’imaginaire collectif, au classement, dans les résultats, nous sommes désormais une équipe moyenne. Et en théorie, la France n’est pas notre rival dans ce groupe.»