OL : Corentin Tolisso croit en ses chances de Coupe du Monde

Par Maxime Barbaud
1 min.
Corentin Tolisso, buteur avec l'OL @Maxppp

Corentin Tolisso est en très grande forme depuis le début de la saison. Meilleur buteur de l’OL toutes compétitions confondues avec 7 réalisations, notamment grâce à son triplé inscrit contre le Maccabi Tel-Aviv jeudi, le milieu de terrain de 31 ans espère toujours convaincre Didier Deschamps de l’emmener avec lui à la Coupe du Monde. Le champion du monde 2018 (28 sélections, 2 buts) le sait, il est très loin d’être le premier choix, lui qui n’a plus été appelé depuis l’Euro 2021 mais il continuera de croire en ses chances jusqu’au bout de la saison.

«J’ai ce petit regret de ne pas aller au-dessus quand je me sens bien comme ça. Je me demande ce que je peux faire de plus. Comme le dit le sélectionneur, je ne peux rien faire de plus. À moi d’être régulier, de performer et je crois vraiment au fait que le travail va être récompensé. J’y crois dur comme fer», explique-t-il en conférence de presse à la veille de recevoir le FC Nantes en clôture de la 14e journée de Ligue 1 (20h45). Il voit ce Mondial comme un objectif. «Cela m’aide à performer sur le terrain puisque je sais où je veux aller. Je pars de loin car vous voyez comme moi les décisions qui sont prises. Je les respecte. Je ne lâcherai pas. Si je suis amené à y aller, je serai très content. Si je n’y vais pas, mes filles seront très contentes.»

