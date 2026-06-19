Menu Rechercher
Commenter 9
Premier League

Tottenham veut aussi Mateus Fernandes

Par Tom Courel
1 min.
Mateus Fernandes @Maxppp

Mais où va se diriger le milieu de terrain à la rentrée ? À l’heure actuelle, Mateus Fernandes est dans le viseur du PSG, comme nous vous l’indiquions il y a une semaine. Seulement voilà, tout va très vite durant la période estivale et d’après The Athletic, Tottenham figure aussi parmi les clubs les plus intéressés par sa signature lors du prochain mercato. Désireux de renforcer son entrejeu, l’entraîneur des Spurs, Roberto De Zerbi, pousse sa direction à recruter le Portugais.

La suite après cette publicité

Actuellement à West Ham et considéré comme l’une des principales cibles du club de Premier League pour la saison à venir, le joueur de 21 ans devrait bien prendre la porte chez les Hammers qui ne comptent pas le garder. Estimée à 80 millions de livres sterling (soit 92 millions d’euros), la star est tout de même fixée à une valeur marchande importante et de Zerbi devra être sûr à 100% s’il fait venir Fernandes à Londres. Pour rappel, Manchester United a déjà pris une longueur d’avance avec l’agent du numéro 8. Son avenir en Europe est encore incertain. Affaire à suivre…

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (9)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Premier League
Ligue 1
Tottenham
West Ham
PSG
Mateus Fernandes

En savoir plus sur

Premier League Premier League
Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Tottenham Logo Tottenham
West Ham Logo West Ham
PSG Logo Paris Saint-Germain
Mateus Fernandes Mateus Fernandes
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier