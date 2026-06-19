Tottenham veut aussi Mateus Fernandes

Mais où va se diriger le milieu de terrain à la rentrée ? À l’heure actuelle, Mateus Fernandes est dans le viseur du PSG, comme nous vous l’indiquions il y a une semaine. Seulement voilà, tout va très vite durant la période estivale et d’après The Athletic, Tottenham figure aussi parmi les clubs les plus intéressés par sa signature lors du prochain mercato. Désireux de renforcer son entrejeu, l’entraîneur des Spurs, Roberto De Zerbi, pousse sa direction à recruter le Portugais.

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Actuellement à West Ham et considéré comme l’une des principales cibles du club de Premier League pour la saison à venir, le joueur de 21 ans devrait bien prendre la porte chez les Hammers qui ne comptent pas le garder. Estimée à 80 millions de livres sterling (soit 92 millions d’euros), la star est tout de même fixée à une valeur marchande importante et de Zerbi devra être sûr à 100% s’il fait venir Fernandes à Londres. Pour rappel, Manchester United a déjà pris une longueur d’avance avec l’agent du numéro 8. Son avenir en Europe est encore incertain. Affaire à suivre…