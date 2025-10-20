Liverpool : ça commence à sentir mauvais pour une recrue estivale

«Arne Slot voulait que Liverpool ressemble davantage au PSG, mais c’est du pur Postecoglou» L’attaque, signée du Telegraph, est violente. Quatrième du classement de Premier League, à quatre longueurs du leader Arsenal, Liverpool est encore très loin d’avoir perdu sa couronne de champion d’Angleterre. Mais après un mercato à près de 500 M€, les médias anglais ne s’attendaient pas à voir le club de la Mersey jouer aussi mal que Nottingham Forest (18e), l’ancienne équipe d’Ange Postecoglu, viré après seulement un mois passé sur le banc de touche. Les Reds et leur coach Arne Slot font logiquement face à une vague de critiques après leur défaite contre un Manchester United loin d’être la meilleure version des Red Devils (1-2). Battu pour la quatrième fois de suite, toutes compétitions confondues, Liverpool est en crise et va devoir réagir vite à l’occasion du déplacement en Allemagne en Ligue des Champions (contre l’Eintracht Francfort).

MU avait ciblé les faiblesses des Reds

«En tant que manager, vous êtes constamment confronté à des défis. Lorsque vous débutez et que vous devez gagner des matchs, lorsque vous rejoignez un club plus important, lorsque vous succédez à Jürgen Klopp et que les gens disent : « C’est le plus grand défi que vous ayez jamais relevé. » Aujourd’hui, nous avons perdu quatre fois de suite, et c’est également un défi. La vie d’un manager de football est aussi un défi permanent. Avons-nous perdu confiance ? Je ne le vois pas encore, car à chaque match que nous avons perdu, nous avons réussi à créer un nombre incroyable d’occasions en deuxième mi-temps. Si nous continuons à produire ce que nous faisons et que nous améliorons peut-être quelques petites choses, alors nous avons toutes les raisons de penser que nous allons à nouveau gagner des matchs de football. Bien sûr, il y a aussi le fait qu’en plus des deux buts que nous avons encaissés, nous avons concédé peut-être deux ou trois occasions supplémentaires. C’est toujours le problème que nous rencontrons lorsque nous sommes menés 1-0, il faut alors prendre un peu plus de risques», a déclaré Slot en conférence de presse.

De son côté, Ruben Amorim savourait logiquement ce succès qui a permis à MU d’enchaîner un deuxième succès de rang et de grimper à la neuvième place. Il reste encore beaucoup de travail aux Mancuniens, mais cette victoire face au grand rival de la Mersey a soulagé tout le monde au sein du club. «Je pense que c’est la plus grande victoire de mon parcours à Manchester United. Elle signifie beaucoup aujourd’hui, mais demain, elle n’aura plus beaucoup d’importance. Ce sont trois points et c’est une belle victoire. Nous nous sommes battus pour chaque ballon, nous avons perdu notre sang-froid en deuxième mi-temps, mais l’esprit était là et c’est le plus important. Si vous avez l’esprit, vous pouvez gagner n’importe quel match. C’était une bonne journée et maintenant, je me concentre sur Brighton. Je vais en profiter, mais concentrons-nous sur Brighton. C’est vraiment important. Je n’ai pas beaucoup de victoires à Manchester. C’est vraiment important d’enchaîner, chaque détail de ce match, l’esprit quand on traverse un mauvais moment ou que l’on contrôle, toutes les petites choses étaient parfaites.»

Kerkez, ça commence à faire beaucoup

Et parmi les petites choses qui ont bien fonctionné, figure l’une des consignes d’Amorim. À l’issue du match, Matthijs de Ligt a dévoilé que Manchester United avait ciblé les deux points faibles des Reds. «Nous savions que Liverpool avait des faiblesses, notamment au niveau des arrières latéraux», a confié le Batave au micro de Viaplay. Pour rappel, ce secteur de jeu a subi d’énormes changements cet été avec le départ de Trent Alexander-Arnold au Real Madrid et les recrutements de Milos Kerkez et de Jeremie Frimpong pour près de 90 M€. Face à MU, le premier n’a pas été bon, tandis que le second a été doublé par Conor Bradley et n’est entré qu’en fin de match à la place de Mohamed Salah. Mais c’est encore une fois Kerkez qui est ciblé. Sur le terrain, on a, par exemple, énormément vu Virgil van Dijk dézoner sur le côté gauche pour pallier les lacunes de l’ancien pensionnaire de Bournemouth.

Des lacunes que tout le monde a soulignées. À commencer par l’ancien joueur de Liverpool, Steve Nicol. «Je pense qu’il y a tellement de problèmes majeurs. Hier, nous avons regardé l’un des prétendants au titre, Arsenal, et je l’ai dit à ce moment-là, ce sont les défenses qui vous font gagner les titres. C’est pourquoi Liverpool n’a désormais plus aucune chance de remporter ce titre. (…) Conor Bradley semble avoir perdu la moitié de son talent depuis ses débuts, Konate a connu un début de saison catastrophique, Van Dijk semble en faire trop et Kerkez semble dépassé. Or, ce sont les piliers de votre équipe, et ils ne fonctionnent pas», a-t-il confié sur ESPN, imité par Gary Neville. «Je pense que les performances individuelles des défenseurs de Liverpool ont été vraiment médiocres. L’arrière gauche (Milos Kerkez) n’a pas encore trouvé ses marques… il joue comme un arrière gauche de 10 ans, il est partout et nulle part à la fois», a déclaré l’ancienne légende de MU sur son podcast. Déjà pointé du doigt par Arne Slot en septembre dernier, Milos Kerkez n’est pas l’unique responsable des maux des Reds. Mais le Hongrois a du pain sur la planche pour se faire pardonner.