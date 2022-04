PL : Manchester United - Chelsea avec de très nombreux absents

Manchester United reçoit Chelsea demain dans le cadre d'un match avancé de la 37e journée de Premier League. Ce choc sera sans doute la dernière chance pour les Red Devils de maintenir la pression dans la lutte pour le top 4, eux qui comptent 6 points de retard sur Arsenal, le dernier virtuellement qualifié pour la prochaine C1. Ralf Rangnick devra faire sans de nombreux joueurs puisqu'Harry Maguire, Jadon Sancho, Paul Pogba, Fred, Edinson Cavani et Luke Shaw sont tous indisponibles.

Les Blues ne sont pas en reste car durant la conférence de presse de veille de match, Tuchel a reconnu que bon nombre de ses protégés seront absents ou sont incertains pour le déplacement à Old Trafford ce jeudi soir. Ben Chilwell, Mateo Kovacic, Ross Barkley et Callum Hudon-Odoi sont d'ores et déjà forfaits alors que les défenseurs Reece James, Andreas Christensen et Antonio Rüdiger reviennent tout juste en forme. Les trois derniers cités seront testés au dernier moment pour savoir s'ils seront du voyage ou pas.