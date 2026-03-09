Le PSG a choisi d’épargner Yohan Cabaye
Yohan Cabaye (40 ans) s’en sort très bien. Annoncé sur la sellette après les résultats d’une enquête du Comité social et économique (CSE) du club qui recommandait un changement de gouvernance, l’ancien milieu de terrain va conserver son poste. Malgré un climat interne très compliqué, Le Parisien annonce que le PSG a décidé de maintenir Cabaye à son poste de directeur sportif du centre de formation.
Après avoir réalisé des investigations complémentaires à l’enquête du CSE, le PSG a jugé qu’il n’était pas utile de prendre de décisions radicales. L’annonce a été faite en interne ce lundi midi par le club qui a souhaité privilégier la stabilité de sa politique de formation. À noter que le responsable des opérations du centre de formation, Lucas Vigneron, a lui aussi été maintenu malgré les témoignages à charge de certains salariés.
En savoir plus sur
Nos dernières vidéos
Les plus lus
Nantes : les Kita ont 2 noms en tête pour remplacer Kantari, dont un coach qui leur a coûté 730 000€
Explorer