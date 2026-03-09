Le PSG a choisi d’épargner Yohan Cabaye

Yohan Cabaye (40 ans) s’en sort très bien. Annoncé sur la sellette après les résultats d’une enquête du Comité social et économique (CSE) du club qui recommandait un changement de gouvernance, l’ancien milieu de terrain va conserver son poste. Malgré un climat interne très compliqué, Le Parisien annonce que le PSG a décidé de maintenir Cabaye à son poste de directeur sportif du centre de formation.

Après avoir réalisé des investigations complémentaires à l’enquête du CSE, le PSG a jugé qu’il n’était pas utile de prendre de décisions radicales. L’annonce a été faite en interne ce lundi midi par le club qui a souhaité privilégier la stabilité de sa politique de formation. À noter que le responsable des opérations du centre de formation, Lucas Vigneron, a lui aussi été maintenu malgré les témoignages à charge de certains salariés.