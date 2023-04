Wanda Nara compare ses histoires d’infidélité à celles de Shakira et Piqué

La suite après cette publicité

Accusée d’avoir entretenu une liaison avec Keita Baldé, Wanda Nara a retrouvé Mauro Icardi. Le couple a décidé de se laisser une nouvelle chance après une énième rupture. Interrogée par le média argentin Clarin, la compagne du joueur appartenant au PSG a fait des déclarations étonnantes. Quand le journaliste lui avoue qu’elle s’en est mieux sortie que Shakira au niveau des infidélités, elle a répondu ainsi : «mais Shakira a obtenu quatre succès (dans la musique, ndlr), l’un après l’autre… Je les adore. Je danse sur toutes ses musiques.» Elle estime avoir moins bien géré que la Colombienne cette période de crise conjugale.

Puis, elle est entrée dans le vif du sujet concernant l’infidélité d’Icardi. «Je ne sais pas comment j’étais. Personne n’est à l’abri des infidélités. À un certain moment de votre vie, vous l’exercez ou vous les subissez. Je ne sais pas ce qui est mieux ou ce qui est pire. Aujourd’hui, c’est très équilibré les hommes et les femmes infidèles. Avant, c’était plus une chose de gars. L’infidélité est très ancienne. Aujourd’hui, les nouvelles générations vivent l’amour autrement et nous apprennent beaucoup de choses. Elles sont plus libres et plus détendues.»

