Décès de Jesús de Miguel : les proches de Jesús Owono menacés de mort

La mort de Jesús Miguel a profondément bouleversé Jesús Owono. Le gardien du FC Andorre, impliqué dans le choc fatal avec l’attaquant, traverse une période particulièrement difficile, au point d’avoir envisagé de mettre un terme à sa carrière de footballeur. C’est ce qu’a révélé Ana Cristina Maye, sa proche confidente depuis l’âge de 14 ans et coordinatrice générale de la sélection de Guinée équatoriale, dans un entretien accordé à Mundo Deportivo.

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La tragédie a également des répercussions sur l’entourage du gardien. Selon Ana Cristina Maye, le frère d’Owono, qui évolue au Pays basque, serait victime d’insultes et de harcèlement de la part de certains coéquipiers et parents, qui le traiteraient de « meurtrier ». Sa sœur, étudiante à Valence, serait elle aussi affectée par les conséquences de cette affaire. La famille, qui traverse aussi son propre deuil, réclame désormais du calme et le respect de sa vie privée. « Jesús a besoin de temps, d’aide et de tranquillité pour surmonter ce qui s’est passé », insiste sa confidente. Le FC Andorre poursuit de son côté son accompagnement pour permettre au gardien de retrouver progressivement un équilibre psychologique et, peut-être, le chemin des terrains.