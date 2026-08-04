PSG : Noah Nsoki va rejoindre le Dinamo Zagreb

Après avoir découvert l’équipe première du PSG la saison dernière, Noah Nsoki s’apprête à tourner la page parisienne. L’ailier de 19 ans, apparu à deux reprises avec les professionnels toutes compétitions confondues, va rejoindre le Dinamo Zagreb, champion de Croatie, où il tentera de poursuivre sa progression avec davantage de temps de jeu.

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Selon les informations du journal Le Parisien, un accord de principe a été trouvé entre les différentes parties. Le PSG a accepté de laisser partir son jeune attaquant, qui arrivait à un an de la fin de son contrat, tout en conservant 50 % sur une future revente. Nsoki devrait désormais se rendre en Croatie dans les prochains jours afin de finaliser son transfert.