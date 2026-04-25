Toulouse : les mots de Carles Martinez Novell sur son avenir

Avant un rendez-vous important face à Monaco et dans un contexte marqué par une élimination récente en Coupe de France, l’avenir de Carles Martinez Novell à Toulouse continue d’alimenter les discussions. Présent en conférence de presse, l’entraîneur espagnol a tenu à calmer le jeu autour de son cas personnel, indiquant que des échanges avec sa direction auront lieu prochainement afin d’aborder sereinement la suite. Il a insisté sur la nécessité de se détacher de l’émotion du moment pour envisager les choses dans un cadre plus réfléchi, estimant que le timing des spéculations autour de son avenir n’était pas approprié.

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« Notre objectif pour la réunion, c’est la semaine prochaine. C’est le meilleur moment pour parler, sans les émotions, a précisé l’Espagnol. Le matin de la demi-finale, qu’on parle de cette thématique, de ma situation, je ne comprends pas. C’est le jour où il faut profiter, être focus sur l’événement, pas sur Carles. Aujourd’hui, ce n’est pas le moment de parler de moi. La semaine prochaine sera le moment parfait pour trouver la meilleure solution pour le club et pour moi », a-t-il expliqué avant également d’ajouter : « je sais que c’est le moment de critiquer. Cette semaine, j’ai entendu parler de divorce avec le groupe, ou de ma situation personnelle avec celle du staff. Je n’ai rien dit, mais pour moi, ce n’est pas la vérité, a-t-il affirmé. Le travail de mon staff est incroyable. Le plus important, c’est la positivité. On est comme une famille, je voulais l’expliquer parce que pour moi, c’est très clair. »