MU : Antony veut faire disparaître Pogba de chez lui

Cet été, Manchester United a tout fait pour recruter Antony. Et après plusieurs refus de l'Ajax Amsterdam, l'attaquant a pu rejoindre Erik ten Hag et les Red Devils, qui ont déboursé environ 100 millions d'euros. Le joueur de 22 ans, qui touche un juteux salaire chez les Mancuniens, prend ses marques. Ce jeudi, The Sun dévoile des images du Brésilien en train de faire la visite de sa nouvelle maison d'une valeur de 3,3 millions d'euros. Un manoir luxueux et moderne avec des équipements haut de gamme, dont une piscine intérieure.

La suite après cette publicité

Antony a d'ailleurs profité de cette visite pour indiquer qu'il allait faire des changements dans cette maison qui appartenait à Paul Pogba. Il veut notamment changer le billard où La Pioche avait fait inscrire ses initiales. «Oui, il y avait un ancien propriétaire. Mais je vais changer ça. Ce 'PP'. C'était la maison de Paul Pogba. Il y a un 'P' de Pogba toujours là. C'est l'une des choses qu'il a faites, donc je vais commencer à changer, n'est-ce pas ? Je dois mettre le 'AS' pour Antony Santos. Il ne reste plus ici». Puis il a conclu : «ouais ... il a un niveau élevé. Mais je suis heureux d'être dans la maison qui appartenait à un joueur vedette.» Paul Pogba, qui a d'autres chats à fouetter, appréciera... ou pas.