OM : Samir Nasri fustige Roberto De Zerbi

L’information est tombée dans la nuit. L’Olympique de Marseille a décidé de se séparer de Roberto De Zerbi. Un choix attendu mais qui va donc plonger l’OM dans une nouvelle crise sportive. Et l’ancien joueur de l’OM Samir Nasri estime que le technicien italien a encore fait perdre du temps au projet marseillais comme il l’a confié au micro de Canal+.

«Ce qui me dérange, c’est que le projet, c’était 3 ans. Tu as pris un entraîneur pour 3 ans, des joueurs pour ce projet. Et là, tu vas te retrouver à prendre un nouvel entraîneur demain qui ne partage peut-être pas la même philosophie et qui va te demander 10 autres joueurs qui n’auront rien à voir. Tu repars à zéro encore une fois. De Zerbi n’a pas pris la hauteur qu’il devait avoir. C’est comme si c’était un supporter qui entraînait l’équipe. Il est affecté énormément par les défaites. J’ai travaillé avec des coaches, ils sont affectés par la défaite et le lendemain, c’est passé. Je trouve ça dommage et décevant cette forme d’abandon de sa part. Si Benatia sera là, c’est une question. Longoria aussi, avec une autre personne qui prend du poids. On est en pleine interrogation et je n’ai pas les réponses.»