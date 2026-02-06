Coupe du Roi : le Barça affrontera l’Atletico de Madrid en demi-finale

Le tirage au sort des demi-finales de la Coupe du Roi a livré son verdict. Le FC Barcelone, victorieux face à Albacete en 1/4, affrontera l’Atlético de Madrid, tombeur du Real Betis. Le match aller est prévu au Metropolitano entre le 10 et le 12 février, tandis que le retour se jouera entre le 3 et le 5 mars au Spotify Camp Nou.

La suite après cette publicité

L’autre demi-finale opposera l’Athletic Club à la Real Sociedad, avec une première manche à Bilbao, puis un derby retour à Saint-Sébastien. Certains clubs sont toujours engagés en compétition européenne, ce qui explique le fait que les calendriers ne soient pas encore totalement fixés pour le moment.