OL : la mise au point de Rudi Garcia sur son avenir

En fin de contrat en juin prochain, Rudi Garcia n'a toujours pas étendu son bail à l'OL. En conférence de presse ce jeudi, l'entraîneur français a été questionné sur son avenir, lui qui échange beaucoup et sur différents sujets avec Jean-Michel Aulas. Mais son futur n'est pas au coeur de leurs discussions.

«Non, parce que ça c'est votre jeu à vous. Comme le président vous a répondu, on a été clairs entre nous depuis bien longtemps. On vous a toujours dit ce qu'il en était. On est dans une grande sérénité (...) Quelque soit l'horizon des uns et des autres la saison prochaine, il faut finir le mieux possible, gagner un trophée si possible et se qualifier pour la Ligue des Champions. Cela bénéficiera à tout le monde.»