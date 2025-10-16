Danilo veut rejouer contre l’OM

Pendant plusieurs saisons, le polyvalent Danilo Pereira a fait le bonheur du Paris Saint-Germain. Désormais à Al-Ittihad en Arabie saoudite, le Portugais est revenu sur sa carrière dans les colonnes de Onze Mondial. Il a été très clair quand on lui a demandé de désigner le championnat qui l’a le plus surpris. « La Ligue 1 ! Certains disent que c’est un championnat facile, qu’il n’y a pas de concurrence ou de joueurs capables de faire la différence. Mais chaque saison qui passe prouve le contraire. Il y a de gros transferts, Ousmane Dembélé y a remporté le Ballon d’Or, il y a de bonnes équipes comme Lyon et Monaco… La Ligue 1, c’est difficile, il y a beaucoup d’intensité. Il y a plusieurs profils de joueurs aussi : des rapides, des costauds, des techniques… »

Ensuite, l’ancien joueur du PSG a évoqué les chocs face à l’Olympique de Marseille. « J’aimerais rejouer un Classique contre l’OM. C’est toujours spécial, c’est une ambiance incroyable. Des matches comme ça procurent beaucoup d’émotions et de sensations. Celui qui m’a le plus marqué et que j’aimerais revivre, c’est notre victoire 2-0 à dix contre onze (au Vélodrome, le 31 mars 2024). Beraldo avait été expulsé en première mi-temps. Ça avait été difficile de jouer dans ces conditions mais nous avions fait le taf.» Mais cela paraît compliqué puisqu’un retour du joueur de 34 ans au PSG n’est pas envisagé.