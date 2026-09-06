Valence - FC Barcelone : les compositions officielles

Après la défaite du Real Madrid chez le Betis vendredi (0-1), le Barça a l’occasion, en plus d’un quatrième succès en autant de rencontres, de prendre ses trois premiers points d’avance sur son rival en tête de la Liga. Les hommes de Hansi Flick se déplacent à 16h15 sur la pelouse d’un Valence qui est lui toujours en quête de sa première victoire dans ce championnat (1 nul, 2 défaites).

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L’évènement dans la composition de départ de Hansi Flick est bien sûr la première titularisation de Rodri sous ses nouvelles couleurs catalanes. Le transfuge de Manchester City sera aligné à côté de Pedri dans le traditionnel 4-2-3-1 de l’entraîneur allemand, derrière un secteur offensif déjà bien rôdé où l’on retrouvera Yamal et Gordon (co-meilleur passeur de Liga) sur les ailes et Raphinha (co-meilleur buteur) en pointe, soutenu par Fermin.

Chez les Valenciens, le coach Carlos Corberán aligne un 5-3-2 qui annonce la couleur : empêcher les débordements de Yamal et Gordon tout en densifiant l’axe, avec l’ancien Lyonnais Mouctar Diakhaby porteur du brassard de capitaine en défense centrale. À noter la présence de Harvey Elliott sur le banc, à la relance dans la péninsule ibérique après un passage manqué à Aston Villa la saison dernière et à nouveau prêté par Liverpool.

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Les compositions officielles :

Valence (5-3-2) :

FC Barcelone (4-2-3-1) :