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Serie A

Daniele De Rossi se moque de la fédération italienne

Par Tom Courel
1 min.
Daniele De Rossi @Maxppp

Le coach du Genoa n’a pas mâché ses mots. Présent en conférence de presse avant le match contre la Juventus en Serie A lundi, le coach de la Superbe — Daniele De Rossi — a pris le temps d’évoquer l’équipe nationale. Dans un contexte délicat, après l’annonce de départ officielle de son président, la fédération italienne a vu l’ancien international de 42 ans se moquer d’elle. « J’entends beaucoup parler de l’équipe nationale, du boucher à l’épicier, des anciens joueurs aux entraîneurs, ils parlent de la recette magique pour faire renaître le football italien » a-t-il déclaré dans un premier temps.

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Puis, il s’est permis de rajouter une couche face aux médias, répondant à une question concernant son éventuel appel pour entraîner la sélection nationale. « Je reste avec le regret d’avoir vu tant de mes amis "détruits" sportivement. Du personnel d’entraîneurs à la direction en passant par les joueurs que j’ai vus grandir en tant qu’enfants et que j’ai élevés, je reste avec ce chagrin et je ne parle pas trop ». Alors que plusieurs noms ont été évoqués pour reprendre les rênes de la nation, De Rossi semble loin de la prise de pouvoir.

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