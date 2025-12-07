CdM 2026 : un joueur saoudien veut en découdre avec Lamine Yamal

Le tirage au sort de la Coupe du Monde 2026 a redistribué les cartes et fixé les grandes affiches du tournoi, dont celle opposant l’Arabie saoudite à l’Espagne dans un groupe relevé. Dans ce contexte, un joueur saoudien s’est montré particulièrement ambitieux. Selon le journaliste Saud Al Sarami, Ali Majrashi aurait déclaré après le tirage : « Si Hervé me fait jouer ce jour-là, laissez-moi juste Lamine Yamal, je m’en occupe ! ». Une sortie qui en dit long sur l’état d’esprit offensif et combatif des Saoudiens avant le début du Mondial.

Ce clin d’œil à la jeune star espagnole Lamine Yamal illustre la détermination des Faucons verts à ne rien lâcher face aux favoris du tournoi. Hervé Renard, le sélectionneur, pourra compter sur l’engagement de ses joueurs pour tenter de créer la surprise dans un groupe où chaque rencontre s’annonce stratégique et disputée.