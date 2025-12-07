Menu Rechercher
Commenter 1
CDM

CdM 2026 : un joueur saoudien veut en découdre avec Lamine Yamal

Par Valentin Feuillette
1 min.
Herve Renard @Maxppp

Le tirage au sort de la Coupe du Monde 2026 a redistribué les cartes et fixé les grandes affiches du tournoi, dont celle opposant l’Arabie saoudite à l’Espagne dans un groupe relevé. Dans ce contexte, un joueur saoudien s’est montré particulièrement ambitieux. Selon le journaliste Saud Al Sarami, Ali Majrashi aurait déclaré après le tirage : « Si Hervé me fait jouer ce jour-là, laissez-moi juste Lamine Yamal, je m’en occupe ! ». Une sortie qui en dit long sur l’état d’esprit offensif et combatif des Saoudiens avant le début du Mondial.

La suite après cette publicité

Ce clin d’œil à la jeune star espagnole Lamine Yamal illustre la détermination des Faucons verts à ne rien lâcher face aux favoris du tournoi. Hervé Renard, le sélectionneur, pourra compter sur l’engagement de ses joueurs pour tenter de créer la surprise dans un groupe où chaque rencontre s’annonce stratégique et disputée.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (1)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

CDM
Arabie Saoudite
Espagne
Ali bin Hassan bin Mohammed Majrashi
Lamine Yamal

En savoir plus sur

CDM Coupe du Monde
Arabie Saoudite Flag Arabie saoudite
Espagne Flag Espagne
Ali bin Hassan bin Mohammed Majrashi Ali bin Hassan bin Mohammed Majrashi
Lamine Yamal Lamine Yamal
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier