Coupe du monde : la pré-liste de 39 joueurs des Pays-Bas

Les sélections qualifiées pour la Coupe du monde ont jusqu'à aujourd'hui pour communiquer leur pré-liste, avant de donner leur convocation définitive. Louis van Gaal vient de dévoiler les noms des 39 pré-sélectionnés pour le Mondial qui débute dans un mois au Qatar.

L'occasion de voir la présence de tous les cadres comme Memphis Depay, Luuk de Jong, Frenkie de Jong, Virgil van Dijk, Matthijs de Ligt ou encore Denzel Dumfries mais aussi les anciens du PSG que sont Michel Bakker et Xavi Simons. Ces derniers n'ont jamais été appelés chez les A. Verdict pour la liste de maximum 26 joueurs le 11 novembre.

🦁 𝐏𝐫𝐨𝐯𝐢𝐬𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 𝐒𝐪𝐮𝐚𝐝: This is the longlist of 39 players where our final World Cup 2022 squad will be selected from! 📋#NothingLikeOranje | @FIFAWorldCup pic.twitter.com/5aGJMDcyVK