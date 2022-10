Ligue 1 : Brest devrait bien limoger Michel Der Zakarian

Alors que le Stade Brestois a perdu dimanche, contre le FC Lorient (2-1), lors de la 10ème journée de Ligue 1, la direction bretonne devrait remercier son entraîneur Michel Der Zakarian (59 ans), selon les informations de L'Equipe. Reste désormais aux deux camps de tomber d'accord sur les conditions de leur séparation. Arrivé en juin 2021, succédant à Olivier Dall'Oglio parti à Montpellier, Der Zakarian dispose encore de vingt mois dans son contrat.

La suite après cette publicité

A la question d'un possible licenciement, le technicien arménien avait répondu dimanche : «Quand on perd, on est toujours menacé. Moi, j'essaie de faire mon job le mieux possible, comme dans tous les clubs où je suis passé. Mais si on n'est pas content de moi, on change. C'est la vie des coaches». Pour rappel, Brest est bon dernier de Ligue 1 après dix journées et recherche sa première victoire depuis le 21 août dernier (3-1 contre Angers).