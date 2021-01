Bayern : Lahm préfère Kimmich au milieu de terrain

Excellent match après match, Joshua Kimmich ne déçoit jamais. Plus fort encore, le jeune joueur de 25 ans performe aussi bien sur le couloir droit, son poste de prédilection, qu’au milieu de terrain, son nouveau poste. Une reconversion qui plaît à un habitué des deux postes, Philipp Lahm. Replacé au milieu de terrain, Joshua Kimmich continue de montrer sa polyvalence et d’élargir sa palette technique saison après saison. Dans un entretien accordé à Kicker, Philipp Lahm est revenu sur l’adaptabilité à toute épreuve du joueur du Bayern Munich.

« Pour Joshua, c'est d’abord une bénédiction cette polyvalence. C'est Pep Guardiola qui l'a jeté dans le grand bain et l'a utilisé dans diverses positions. Cela lui a permis d'acquérir une expérience au plus haut niveau et de se développer », a lancé le Champion du monde 2014 qui avait été lui aussi repositionné au milieu par Pep Guardiola et Joachim Löw. « Maintenant qu'il est installé, il est important qu'il s'identifie à un poste et qu'il devienne un acteur de classe mondiale à ce poste. Avec Joshua, je vois cette opportunité dans un rôle de milieu axial », a estimé l’ancien capitaine de l’Allemagne (115 sélections). Ces derniers matches, Joshua Kimmich dépanne souvent au poste de latéral droit, la faute à un Benjamin Pavard moins performant.