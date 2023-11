Real Madrid : Carlo Ancelotti donne des nouvelles de Jude Bellingham

Cet été, le Real Madrid a misé plus de 100 millions d’euros pour recruter Jude Bellingham (20 ans). Et pour le moment les Madrilènes sont plutôt satisfaits de leur investissement. L’Anglais rayonne en Espagne, lui qui a marqué 13 buts et délivré 3 assists en 14 apparitions toutes compétitions confondues. Son coéquipier et capitaine, Nacho, est sous le charme.

«Je l’ai dit à l’époque, il a l’ADN du Real Madrid. C’est un combattant et un gagnant. Il ne se soucie que de participer et de gagner. Et il a commencé de la meilleure façon, en marquant des buts. Il a montré qu’il était capable de jouer ici.» Touché à l’épaule, il pourrait manquer le match de Champions League face au Sporting Braga demain. En conférence de presse, Carlo Ancelotti a donné de ses nouvelles. «Je ne sais pas. Il n’a pas fait tout l’entraînement pour éviter les coups, mais il s’est senti bien dans les mouvements. Il jouera probablement demain mais je verrai avec lui demain.» Le Mister et son joueur n’ont pas encore tranché.