Crystal Palace va licencier Pierre Sage !

L’été dernier, c’est un Pierre Sage plein d’espoir qui signait à Crystal Palace. Nommé entraîneur français de la saison en Ligue 1, auteur d’une superbe campagne avec le RC Lens, deuxième du championnat et vainqueur de la Coupe de France, l’ancien entraîneur de l’OL avait fait le choix de tenter sa chance en Angleterre, où un projet très intéressant sur le papier l’attendait.

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Seulement, c’est (bientôt) fini. Effectivement, comme l’indique The Athletic ce dimanche soir, les Eagles vont mettre leur entraîneur à la porte. La décision est prise. La défaite contre Liverpool (1-3) à Selhurst Park, ce dimanche, aura été la goutte d’eau qui a fait déborder le vase, alors que le club londonien déçoit énormément cette saison.

Une aventure très courte

C’est simple : le dernier vainqueur de la Conference League est actuellement lanterne rouge de la Premier League. Avec la pire défense du championnat au passage : 24 buts encaissés en 10 journées, et deux victoires au compteur seulement en championnat. Les médias anglais évoquaient déjà un licenciement depuis des semaines, et Sage deviendra le premier entraîneur à prendre la porte en Premier League cette saison.

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Son contrat de trois ans sera ainsi résilié après quelques semaines en poste. « Je dois prendre les bonnes décisions au bon moment pendant cette période, car les joueurs ont besoin de moi. Cette situation est peut-être une opportunité positive pour moi », confiait-il récemment. Pierre Sage n’aura donc pas l’opportunité de se refaire, alors que les décideurs de Crystal Palace lui cherchent déjà un remplaçant. Thomas Frank, Vitor Pereira, Frank Lampard ou Sean Dyche sont mentionnés par le média britannique.