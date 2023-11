Chelsea mène la course pour la pépite Gabriel Moscardo !

L’Europe n’en a que pour lui. À 18 ans seulement, Gabriel Moscardo possède une longue liste de grands clubs intéressés par ses services. Il faut dire que le jeune prodige régale au Corinthians, avec qu’il a d’ores et déjà participé à 16 rencontres cette saison. Le Brésilien est un pur milieu défensif, solide au duel mais également capable de gagner des mètres avec le ballon. De quoi plaire, forcément, au FC Barcelone, qui recherche ce type de profil, mais pas que. En effet, Liverpool, Arsenal et surtout Chelsea suivent de près le crack Moscardo selon The Standard.

Et ce serait même les Blues qui mèneraient la course pour s’offrir le milieu de terrain de 18 ans. Fort de sa politique établie autour des jeunes et du développement de ces derniers sur le long terme, le club londonien avait vu son offre de 18 millions de livres sterling être refusée cet été. Mais la fenêtre hivernale pourrait enfin être la bonne pour Todd Boehly et les siens, qui ont déjà recruté plusieurs promesses brésiliennes récemment : Angelo (prêté à Strasbourg), D. Washington ou encore Andrey Santos (prêté à Nottingham Forrest). Gabriel Moscardo pourrait coûter autour des 30 millions d’euros.